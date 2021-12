Calcio D, Alcione-Rimini: mister Gaburro: 'Loro squadra di qualità: occorrono gambe e testa'

Sport

Rimini

| 16:28 - 03 Dicembre 2021

Marco Gaburro (foto Venturini).

Sabato prima di due trasferte per il Rimini nello storico stadio Arena Civica di Milano inaugurato per l'occasione, tana della matricola Alcione in cui milita l'ex bomber della Sammaurese Francesco Manuzzi (sei gol) e che è reduce da due trasferte di fila contro Aglianese e Athletic Carpi che hanno ridimensionato la sua classifica e le ambizioni (due sconfitte).

“Ora la testa è alla prima partita, più complessa di quello che si possa pensare. Loro hanno pagato due sconfitte di misura che li hanno invischiati a metà classifica. Hanno un allenatore molto bravo – Cusatis - ad organizzare la fase di non possesso. Noi dobbiamo stare molto attenti, domenica simo riusciti a pressare bene il Ravenna, ma il Ravenna è più facile da pressare dell’Alcione che palleggia molto bene. E' una squadra con una rosa di valore, organizzata, che si esalta con avversari forti tanto è vero che ha battuto il Ravenna. Dovremo prestare massima attenzione”.

Più temibile questa trasferta o quella di Ghivizzano?

“Entrambe per motivi diversi. L'Alcione ha la capacità di giocarti dentro e allora sarà fondamentale lo spessore tecnico della nostra partita, dovremo saper sfruttare le occasioni che creereremo per costrigerli ad aprirsi e concedere più spazi. La partita contro il Ghivizzano, invece, sarà giocata su un campo piccolo, dal fondo brutto: sarà simile più a quelle di Bagnolo e Mezzolara”.

Il pericolo numero uno sarà bomber Francesco Manuzzi, ex Sammaurese.

“E' il terminale offensivo più pericoloso, con il suo partner – chiunque il tecnico sceglierà – forma una coppia offensiva temibile. La sua forza comunque resta il collettivo. L'Alcione ti fa spendere energie perchè in fase di possesso muove bene la palla, con cognizione, usa bene il campo, non ha fretta di verticalizzare. Al Rimini serve una partita di gamba e organizzazione per metterli in difficoltà e non subire la loro iniziative”.

Si va verso la conferma della squadra che ha battuto il Ravenna. Ancora out Carboni.