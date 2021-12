Calcio D, l'Aglianese si fa rimontare due reti dall'Athletic Carpi: 2-2

Sport

Rimini

19:01 - 05 Dicembre 2021

L'Aglianese si fa rimontare due reti dall'Atheltic Carpi in una sfida dal sapore playoff. Giornata tra le luci e ombre per le lucchesi: il Seravezza perde 2-0 a Correggio, il GhiviBorgo ottiene tre punti di platino a Lodi, mentre il Real Forte Querceta perde 2-1 in casa col Sasso Marconi.

I RISULTATI

Aglianese-Athletic Carpi 2-2 (12' Gemmi, 22' aut. Montebugnoli, 34' Ghizzardi, 60' Villanova)

Alcione Milano-Rimini 0-2 (47' Germinale, 91' Greselin)

Borgo San Donnino-Bagnolese 0-0

Correggese-Seravezza Pozzi 2-0 (7' rig. Forte, 85' Forte)

Fanfulla-Ghiviborgo 1-2 (17' Balla, 63' Cicali, 65' Marquez)

Mezzolara-Lentigione 1-1 (16' Triggiani, 65' Sala)

Progresso-Prato 3-1 (25' D'Amuri, 28' Mele, 41' D'Amuri, 52' Aleksic)

Ravenna-Tritium 3-1 (15' Guidone, 42' Gobbi, 53' Saporetti, 63' Macri)

Real Forte Querceta-Sasso Marconi 1-2 (5' Meucci, 45' Grazhdani, 85' Biguzzi)

Sammaurese-Forlì 3-1 (3' Rrapaj, 44' Gregorio, 52' Merlonghi, 55' Bonandi)

LA CLASSIFICA

Rimini 35; Lentigione 32; Ravenna 29; Mezzolara 25; Aglianese 23; Athletic Carpi 22;, Sammaurese 21; Seravezza, Prato, Sasso Marconi 19; Correggese 17; Real Forte Querceta 16; Fanfulla, Forlì, Alcione, Bagnolese 15; Progresso 13; Tritium 12; Borgo San Donnino, Ghiviborgo 10