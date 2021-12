Attualità

Emilia Romagna

| 19:29 - 02 Dicembre 2021

Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna.

"Apprendo di nuove minacce nei miei confronti da parte di gruppi no vax sui social. Non è la prima volta: chi ha argomenti discute, chi non ne ha minaccia e aggredisce. Ringrazio le autorità e le forze dell'ordine che stanno vigilando e indagando". Lo dice il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. "Andiamo avanti facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per contrastare la pandemia, per tutelare la salute delle persone e per difendere scuola e lavoro", aggiunge.