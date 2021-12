Le canzoni di Jula De Palma rivivono nel nuovo progetto musicale di Sabrina Rocchi e Naddei

Attualità

Rimini

| 06:49 - 03 Dicembre 2021

Naddei e Sabrina Rocchi nella copertina del singolo "Se qualche volta".



Di Riccardo Giannini



Coppia nella vita privata e ora anche sodalizio artistico, Sabrina Rocchi e Franco Naddei escono oggi (venerdì 3 dicembre) con un nuovo singolo musicale: "Se qualche volta", riarrangiamento del celebre brano della cantante Jula De Palma, protagonista della scena italiana negli anni '50, '60 e '70, prima del ritiro, avvenuto nel 1974, anno in cui si trasferì in Canada con la famiglia. E' l'anteprima di "Ripensandoci", disco omaggio alla De Palma, in uscita nell'aprile 2022. "Questa collaborazione tra me e Franco è nata in quanto, vivendo insieme, mi ha fatto tornare la voglia di rituffarmi nel mondo musicale, dopo tanti anni in cui avevo realizzato altri progetti e in cui non mi vedevo più nel ruolo di cantante" , racconta Sabrina Rocchi. Ed è stato il marito - musicista, produttore e arrangiatore forlivese - a lanciarle la sfida: "Tu dovresti cantare le canzoni di Jula De Palma, è un personaggio che ha molte cose in comune con te". Una sfida raccolta con slancio dalla cantante riminese: "Mi ha entusiasmato molto conoscere la sua storia, il suo percorso musicale. All'apice della carriera è andata a vivere in Canada, pur essendo una delle interpreti più quotate in Italia, al pari di Mina. Era una cantante molto avanti per l'epoca, nel suo modo di interpretare i brani". L'esempio è l'esibizione al Sanremo del 1959, quando con "Tua" raggiunse il quarto posto in classifica, ma incappando poi nelle maglie della censura della Rai, per la sua interpretazione, ritenuta - per i canoni dell'epoca - troppo sensuale e scabrosa. "Per un anno fu costretta a non esibirsi più. Negli anni '90 ne parlò in un'intervista rilasciata a Paolo Limiti. Disse: se le parole della mia canzone sono passionali, come le devo cantare? Come una tarantella? Per forza ci deve essere del trasporto!".



GENESI DI RIPENSANDOCI La sfida è stata così raccolta e vinta: il sodalizio Naddei-Rocchi ha dato vita a "Ripensandoci", "un disco in cui si fondono il passato e il contemporaneo, in quanto i brani hanno mantenuto il loro gusto retrò, ma con arrangimenti più moderni". Le canzoni della De Palma hanno assunto una nuova veste, come sottolineato con soddisfazione dalla stessa interprete originale, che ha avviato con la coppia una fitta corrispondenza epistolare: "Le abbiamo mandato i work in progress dei brani, lei ci ha mandato delle lettere molto emozionanti. A quasi 90 anni, ha ancora lo spirito di una ragazzina. Infine ci ha registrato un saluto vocale, che abbiamo inserito in una delle dieci tracce del disco". Naddei ha curato gli arrangiamenti (in voce nei cori e solo nella seconda versione di "Se qualche volta", una delle dieci tracce del disco), Rocchi, che con il marito aveva collaborato solo nel disco "Mostri", cantando il brano di Ciampi "Io dico di no", ha avuto il difficile compito di "sostituirsi" alla De Palma: "La cosa più difficile è stata trasmettere delle verità: trasmettere veri sentimenti, vere emozioni, come faceva Jula, mantenendo una tecnica vocale dignitosa. Perché alcuni brani vocalmente sono molto impegnativi". "Ripensandoci" è stato registrato nello studio "L'amor mio non muore", l'etichetta che ha pubblicato il disco stesso, coinvolgendo una quindicina di musicisti. "E' uno studio che lavora con logiche..analogiche, come una volta: si passano i dischi sui nastri, come facevano i Beatles".



SANTARCANGELO LOCATION DEL VIDEO Oggi esce il primo singolo, "Se qualche volta", e nella copertina vediamo la coppia impegnata in una corsa per raggiungere la valigia che campeggia in primo piano: "E' un contenitore dì emozioni: ricordi, piacevoli ma anche spiacevoli, che pensiamo come in continuo movimento, come un po’ nella realtà. I ricordi cambiano nel tempo, sono in continua evoluzione nella nostra mente. Possiamo dire che questa valigia simboleggia un po’ tutti i nostri brani: canzoni del passato, dei ricordi, che ritornato dopo un viaggio che li ha cambiati profondamente". Nei giorni successivi sarà invece pubblicato il videoclip, girato a Santarcangelo, nei locali e nel centro storico: tra le comparse c'è anche il sindaco Alice Parma: "E' un omaggio alla città: abbiamo coinvolto attori e musicisti. Il soggetto del video racconta un’evoluzione. Quella emozionale. Il passaggio dall’euforia alla rabbia spesso è breve. Specialmente con chi amiamo. Viviamo di contrasti e forse sono proprio questi contrasti a generare quel movimento che ci tiene vivi e che, in certi casi, ci fa anche danzare, insieme".