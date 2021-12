Pietracuta Calcio, bomber Fratti dai 200 gol in carriera alla sfida alla corazzata Gambettola

Sport

Pietracuta di San Leo

19:39 - 02 Dicembre 2021

Gianni Fratti.



Non si può certo parlare di antipasto della tredicesima giornata del girone F di Promozione: la partita del Bindi di sabato 4 dicembre (ore 14.30), tra Pietracuta e Gambettola, è la portata principale, lo scontro al vertice tra la compagine rossoblu allenata da Fregnani e la corazzata di Capellini e Bernacci, guidata dal mister Freschi. Le due squadre condividono la vetta, a 28 punti, con il Torconca, anche se il Gambettola ha una partita da recuperare. I biancoverdi sono al momento il miglior attacco del girone con 25 reti all'attivo, il Pietracuta ha invece la miglior difesa con 7 reti al passivo: due primati che condividono..con lo stesso Torconca. La classifica dei marcatori è guidata da Pasolini del Torconca, con 13 reti: seguono Gregori della Due Emme con 9 e la coppia del Gambettola Bernacci-Capellini, entrambi a quota 7. Più indietro e appaiato a Gravina del Misano, il bomber del Pietracuta Gianni Fratti, a segno sei volte, ma costretto in questo inizio di stagione a far fronte a più di un infortunio. Domenica scorsa (28 novembre) Fratti è stato tra i protagonisti della convincente vittoria per 3-0 in casa del Bellaria Igea Marina: ha messo il sigillo ai tre punti, dopo la doppietta di Tomassini, siglando il 200esimo gol in carriera. La sua "frattanza" (a coniare il termine fu l'attaccante Nicolò Saccani), cioè la finta con cui si smarca dalla marcatura, è ancora letale e il suo tiro a giro continua a rendere problematici i pomeriggi dei portieri avversari. Il giovane scuola Savignanese Ambrosini è dunque avvisato: il Pietracuta è squadra solida e rodata nei meccanismi di gioco, sotto la guida del "normal one" Luca Fregnani, e davanti Fratti vuole recuperare le posizioni in classifica marcatori, nella sua decima stagione in maglia rossoblu. Il Pietracuta è pronto a fare lo sgambetto all'ambizioso rivale, sfruttando anche la spinta del tifo dei suoi rumorosi e appassionati sostenitori. (r.g.)