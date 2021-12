Vaccini, medici Rimini: "Fino alla radiazione per tesi anti scientifiche"

Attualità

Rimini

| 18:22 - 02 Dicembre 2021

Anche in provincia di Rimini ci sono medici che decidono di non vaccinarsi.



Sono pochi, eppure anche in provincia di Rimini ci sono medici che decidono di non vaccinarsi contro il Covid, alcuni dei quali sposando tesi anti-scientifiche. Contro di loro arriva la mano dura dell'ordine professionale che può ricorrere a provvedimenti fino alla radiazione. "Il provvedimento di sospensione amministrativo lo abbiamo preso immediatamente solo perché non sono vaccinati - spiega il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Rimini Maurizio Grossi -. Su coloro che hanno delle argomentazioni francamente non scientifiche, ci saranno provvedimenti disciplinari che possono arrivare alla sospensione o alla radiazione dall'Ordine".



Le argomentazioni dei medici no-vax sono varie. "Alcuni di questi non vaccinati - spiega il medico - motivano la non vaccinazione con patologie concomitanti", che sarebbero incompatibili con la vaccinazione stessa. Tesi che però "non hanno una base", spiega Grossi, "in quanto il Ministero della Salute ha reso chiaramente indicazioni" in merito. Altri hanno invece "idee molto alternative", prosegue il presidente. Ci sono ad esempio "medici che praticano medicine non convenzionali, che ritengono che ci siano dei rimedi più naturali del vaccino per aumentare le difese immunitarie. E su queste posizioni noi siamo fermamente contrari", sottolinea Grossi. Ecco perché "stiamo procedendo e verificando le loro affermazioni, perché molte di queste affermazioni vanno contro il Codice di deontologia medica".