Il sindaco Sadegholvaad 'battezza' il nuovo bistrot di Rino Mini, in centro a Rimini

Attualità

Rimini

| 18:14 - 02 Dicembre 2021

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e Rino Mini.



Ieri (mercoledì 1 dicembre) inaugurazione ufficiale di Rimini Ferramenta Caffè, il nuovo bistrot dell'imprenditore Rino Mini, che ha aperto i battenti in piazza Cavour. Presente anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, accolto, come tutti gli altri ospiti, dal patron Mini in prima persona. Il Ferramenta Caffè è un locale in legno e ferro crudo in perfetto stile Raw, realizzato per essere in parte in continuità con lo spazio esistente, ma anche in profonda contrapposizione, con l'utilizzo di pietre, marmi preziosi, cristalli e parti in ottone: "uno spazio contaminato, eclettico, difficilmente inquadrabile in uno stile preordinato, se non nello stile Rino Mini, uomo visionario, trasversale e sensibile a tutte le arti", spiega lo staff che cura la comunicazione del locale. In tema di staff, non si può non menzionare quello che lavora ai fornelli: lo chef Leonardo Rossetto, coadivuato dagli chef Luca Esposito e Manuel Saracino, tutti sotto la guida dell’Executive Chef Mirco Delvecchio.