Gemmano, sistemate le strade vicinali di uso pubblico

Attualità

Gemmano

| 17:51 - 02 Dicembre 2021

La strada prima e dopo.

"Si tratta dell’applicazione della recente Convenzione triennale 2021/2023 – precisa il Sindaco di Gemmano Riziero Santi – stipulata tra il Consorzio di Bonifica della Romagna e il Comune di Gemmano. Convenzione molto innovativa che consente annualmente la manutenzione di strade vicinali di uso pubblico che diversamente, non appartenendo né a comune né a provincia, sarebbero abbandonate e non manutenute sia nella loro percorribilità, soprattutto per i residenti, che per la regimazione delle acque, prevenendo così anche i fenomeni di dissesto”.



Con fondi Consorziali (90%) e Comunali (10%) verranno eseguite dalle maestranze Consorziali, delle manutenzioni sulle strade indicate, di anno in anno, dal Comune di Gemmano.



“Il presupposto di questa iniziativa – spiega l’amministrazione comunale – parte dalla similitudine che vede le strade vicinali paragonabili, per il territorio collinare e montano, a quello che è la rete capillare per il corpo umano, che nutre e mantiene in vita fino ai punti più remoti e periferici. Esse, inoltre, sono vere e proprie vie d’acqua (con le loro scoline e fossette regimentano intere colline del nostro fragile suolo), se abbandonate a sé stesse non fanno altro che alimentare ulteriormente il dissesto diffuso. Così facendo si passa dal concetto di approccio alle emergenze alla cura preventiva del territorio, con delle manutenzioni capillari, programmate e periodiche”.



L’importo totale dei lavori appena conclusi, per l’annualità 2021, è stato di circa 18 mila euro con opere ben eseguite, in collaborazione tra gli uffici tecnici comunali diretti dal Geom. Sanzio Brunetti ed la struttura tecnica del Consorzio di Bonifica della Romagna nella figura “Il presupposto di questa iniziativa -del Geom. Oliver Antolini.



Il sindaco Riziero Santi si è detto molto soddisfatto della fruttuosa collaborazione tra Enti.