Auto ibride e usato: la Yaris accontenta tutti

Attualità

Nazionale

| 08:49 - 03 Dicembre 2021

In molti nel nostro Paese sono alla ricerca di un’auto elettrica o ibrida dai costi “abbordabili”. Una delle motivazioni per cui questo tipo di vetture non sono ancora diffusissime in Europa e nel mondo è infatti correlata al loro costo, che è decisamente superiore rispetto a quello delle vetture con motore termico. All’interno di questo panorama Toyota è tra i brand che propone offerte interessanti per tutti, anche per i giovani o per chi ha un budget limitato. La Toyota Yaris è tra le ibride quella che ha un costo minore, per altro in Italia non è così difficile trovarla anche di seconda mano.



Un’ibrida per tutti





Piccola e versatile

Con attenzione ai consumi





Un concessionario di auto usate a Milano che oggi disponga di una Yaris ibrida sa che le richieste saranno tantissime, perché il modello in questione risulta particolarmente apprezzato dal pubblico, perché poco costoso, comodo per spostarsi in città, per andare al lavoro e per le piccole spese quotidiane. Al contempo offre una buona abitabilità, comodità nell’abitacolo e tutte le dotazioni di sicurezza, oltre a un’ampia maneggevolezza che consente di guidare la Yaris senza problemi, in qualsiasi situazione di traffico. Per altro Toyota si è impegnata anche sul fronte dell’estetica: la Yaris è oggi grintosa, con un look azzeccato che di certo attira anche i giovani. Non si può volere altro da una vettura di dimensioni contenute, ibrida e a bassi consumi, ha tutto ciò che una larga fetta dei clienti tipici delle vetture di seconda mano può desiderare.



Perché scegliere l’usato





La Yaris di seconda mano

La vita del motore elettrico





Se si intende risparmiare quando si deve scegliere una nuova auto di certo prediligere i modelli compatti è una soluzione ottima. Nel caso in cui si trovi poi il modello che si desidera, ma di seconda mano, è chiaro che il risparmio aumenta ancora. Per quanto riguarda la Yaris, perfetta anche per neopatentati e per chi ha l’esigenza di avere tra le mani una vettura versatile e pratica, la questione è ulteriormente interessante, visto che si tratta di una vettura ibrida. I motori elettrici sono garantiti da Toyota per 10 anni, cosa che vale anche per le auto di seconda mano. Non solo, scegliendo la propria auto presso un concessionario si ottengono almeno 12 mesi di garanzia anche sul motore termico. Bassi consumi, garanzia su buona parte del mezzo, comodità di guida, tutti elementi che fanno preferire la Yaris rispetto ad altri modelli.



Il mercato dell’usato in Europa





I microchip bloccano il nuovo

Le aziende dell’auto in crisi





C’è poi un altro motivo che dovrebbe spingere molti alla scelta di vetture di seconda mano, cosa che sta già accadendo. Negli ultimi mesi molte case automobilistiche si sono trovate alle prese con la carenza di microchip e di componentistica elettronica; questo penalizza l’intero mercato delle auto nuove e in particolare quello delle auto ad alto contenuto tecnologico, come sono le ibride e le elettriche. Oggi per ogni auto nuova che viene immatricolata ci sono due auto di seconda mano e la tendenza è in pieno boom, anche a causa del fatto che per ottenere un’auto nuova si devono attendere tempi biblici.