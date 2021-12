Meteo: aria fredda dal weekend, possibile neve a quote collinari

Attualità

Bollettino meteo 3-4-5 dicembre 2021.

Correnti fresche ed instabili dai quadranti settentrionali continuano ad influenzare le condizioni meteorologiche sul riminese, con precipitazioni frequenti, calo termico e neve fino a quote basse.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 02/12/2021 ore 16:00



Venerdì 3 dicembre

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto al mattino; graduali schiarite nel corso del giorno a cominciare dalla pianura verso le aree interne, fino a cieli poco nuvolosi in serata.

Precipitazioni: deboli e intermittenti in mattinata, con tendenza a portarsi nel corso delle ore a ridosso dei rilievi, con nevicate a partire dai 700/800 m. Cessazione dei fenomeni tra pomeriggio e sera.

Temperature: minime comprese tra i +0/5°C, massime fino a +8/10°C su pianura e costa, non oltre i +3/5°C a ridosso dei rilievi.

Venti: disposti da Nord-Est nel corso del giorno con raffiche anche moderate su pianura e costa, in rotazione dai quadranti occidentali in serata.

Mare: da molto mosso a mosso

Attendibilità: medio-alta.

Avvisi: allerta gialla per vento sul tratto costiero. Si segnala l’alta probabilità di mareggiata per l’effetto combinato tra il livello del mare, che risulta alto negli ultimi giorni e l’aumento del moto ondoso con onda al largo fino a 2 metri. Di conseguenza sarà probabile la sommersione delle banchine dei moli nonché l’interessamento della spiaggia specialmente nei tratti dove essa risulta più corta ed esposta (FA).



Sabato 4 dicembre

Stato del cielo: nuvoloso in mattinata, con ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del giorno fino a cielo coperto tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: deboli precipitazioni a partire dalle aree interne della provincia tra pomeriggio e sera, nevose solo ad alta quota.

Temperature: minime in diminuzione, con valori compresi tra i -2/+3°C; massime in lieve e contenuto aumento, con valori compresi tra i +6/11°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali in mattinata, con tendenza a ruotare dai quadranti meridionali nel corso del giorno

Mare: poco mosso, tendenza ad aumento del moto ondoso in serata, specie al largo.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 5 Dicembre

Stato del cielo: nuvolosità irregolare nella prima parte di giornata, con transito nuvolosi alternati a schiarite anche ampie. Rapido aumento della nuvolosità in serata fino a cieli molto nuvolosi o coperti.

Precipitazioni: sporadici piovaschi in mattinata, nevosi oltre gli 800/1000m; in serata precipitazioni deboli-moderate a partire dalle aree interne con significativo calo della quota neve, che si porterà fin sui 400/600m.

Temperature: minime in lieve aumento, con valori compresi tra i -1/+4°C; massime in aumento, con valori fino a +10/12°C in pianura per effetto della ventilazione.

Venti: ventilazione debole-moderata da Sud-Ovest, in rotazione in serata dai quadranti occidentali, con associato rapido calo termico.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: Lunedì 6 Dicembre sono attese nella prima parte di giornata precipitazioni sparse, con nevicate fino a quote collinari. Nelle giornate successive si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche associato però ad un ulteriore calo delle temperature, specie nei valori minimi.



