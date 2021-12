Rimini, scoperta maxi evasione fiscale: sequestrati beni per 3 milioni e mezzo

Cronaca

Rimini

| 17:01 - 02 Dicembre 2021

La Guardia di Finanza di Rimini.

Oltre tre milioni di euro sequestrati dal Gruppo della Guardia di Finanza di Rimini che oggi ha dato esecuzione ad un'ordinanza, emessa dal gip, Benedetta Vitolo, su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, nei confronti di 7 persone indagate a vario titolo per reati di natura fiscale. Si tratta dei responsabili legali di una società di Rimini, operante anche a Roma e Milano, nel settore delle pulizie di edifici e servizi alle imprese. Secondo le accuse sarebbero state evase imposte dirette e indirette per un totale di 3.385.606 euro. L'indagine parte da una segnalazione della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Rimini su una società di capitali e di una cooperativa, con sede a Rimini, per evasione di imposta attraverso l'inserimento di passivi nei bilanci per godere di detrazione di Iva. La Gdf ha quindi scoperto il meccanismo attraverso il quale per vari anni la società 'madre' avrebbe evaso le imposte anche con la riduzione del patrimonio attraverso la vendita simulata di beni. Le misure adottate per due degli indagati riguardano il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di imprese per un anno e il sequestro preventivo, equivalente, di beni per circa 3 milioni e 400 mila euro.