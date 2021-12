Taverna, addio ad Eugenio Brigidi: maitre di livello internazionale e animatore delle notti in Riviera

Attualità

Il paese di Taverna, gli amici e i colleghi del mondo della notte piangono Eugenio Brigidi. Aveva compiuto 80 anni. Personalità eclettica con una storia professionale da maître: nella sua carriera ha toccato alcuni dei Grand hotel dell’Europa come Parigi e il “Queen Elizebeth” alle Bermuda approdando infine a quello di Riccione.

In passato è stato a capo del personale del club Cocoricò, è stato organizzatore di feste memorabili nel mese di settembre in occasione del suo compleanno. Tanti personaggi del mondo della notte e dello spettacolo piangono la sua scomparsa, avvenuta tra mercoledì e giovedì. Per citare alcune amiche che hanno partecipato ai suoi eventi, la contessa Pinina Garavaglia e l’attrice Laura Antonelli. Venerdì alle 14.30 i funerali a Taverna.