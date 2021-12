Party natalizio a Misano World Circuit, sessioni di autografi dei piloti

Eventi

Misano Adriatico

| 16:27 - 02 Dicembre 2021

Mwc Xmas Square Party dedicato dedicato a tutte le famiglie appassionate di moto e biciclette.

Party natalizio domani a Misano World Circuit. Dalle 15.00 è in programma MWC XMAS Square Party dedicato a tutte le famiglie appassionate di moto e biciclette, fra attrazioni e sorprese. Alle 17.30 il Sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, accenderà l’albero di Natale di MWC.



Con Tecnobike saranno organizzati tour con biciclette elettriche all’interno del grande parco dei motori; Garage 51, darà ai bambini la possibilità di divertirsi e provare le Ducati elettriche giocattolo di Peg Perego e ad un prezzo speciale anche il Simulatore MotoTrainer. E poi set fotografici con Snapshot, cioccolata calda e panettone con Summertrade, mentre Guidare Pilotare metterà due vetture in esposizione e un istruttore sarà disponibile per fornire informazioni su corsi di guida sicura e sportiva. I nuovi locali della Federazione Motociclistica Italiana, che ospitano il Centro tecnico Federale, saranno aperti e a disposizione per fornire informazioni su corsi di moto.



A cura dei motoclub locali alcune iniziative: dalla promozione del Trofeo Minimoto Marco Simoncelli che si avvicina al decennale, all’esposizione delle minimoto storiche che idealmente rappresentano le radici della Riders’ Land fino alle più attuali. I Motoclub di Misano e Motoclub Pasolini di Rimini porteranno in circuito anche le moto storiche.