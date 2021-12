Rimini, tenta di rubare un televisore da 90 pollici da un ristorante

Cronaca

Rimini

| 16:22 - 02 Dicembre 2021

I Carabinieri della Stazione di Rimini Viserba nella notte hanno tratto in arresto in flagranza di tentato furto aggravato, un 47enne pugliese già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, dopo aver forzato una finestra laterale, si era introdotto all’interno di un noto ristorante di Miramare impossessandosi di un televisore da 90”. E’ stato però bloccato dai militari prontamente intervenuti. I militari hanno poi restituito il televisore al titolare dell’esercizio. L’uomo è stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del rito per direttissima avvenuto nella mattinata odierna: l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato tradotto in carcere in attesa del processo che si terrà nei prossimi giorni.