Fugge ad un posto di controllo, inseguimento si conclude con l’arresto

Cronaca

Rimini

| 15:43 - 02 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Era latitante dal 24 novembre scorso, doveva scontare 1 anno e dieci mesi, ma dopo la condanna aveva fatto perdere le tracce. La fuga dell’uomo però, 34enne originario dalla provicnia di Nuoro, si è conclusa ieri notte, quando è stato braccato dagli agenti in zona Marina Centro. Ha cercato di fare perdere le proprie tracce in tutti i modi quando una pattuglia della Polizia gli ha intimato l’alt. Prima ha premuto il piede sull’acceleratore e si è dato alla fuga, e poi, una volta abbandonata l’auto, ha iniziato una folle corsa a piedi. Una volta raggiunto ha iniziato a scalciare ma alla fine è stato bloccato ed è finito in manette.