Covid: Rimini ringrazia il personale sanitario con un evento 

| 15:19 - 02 Dicembre 2021

Kristian Gianfreda, il sindaco Jamil Sadegholvaad, Francesca Raggi, Maurizio Grossi e Nicola Colamaria.

Un'iniziativa per ringraziare il personale sanitario "ancora in trincea", come hanno ribadito amministrazione comunale e ordini professionali di medici e infermieri della provincia di Rimini alla presentazione dell'iniziativa del 6 dicembre prossimo dl titolo 'Io resto. Rimini ha cura di sé'. Per l'occasione sarà proiettato al Cinema Fulgor (ore 20) il film-documentario 'Io resto' di Michele Aiello. La pellicola, girata all'interno dell'ospedale di Brescia durante la prima ondata di pandemia Covid-19, racconta il dramma vissuto dal personale e dai pazienti, il loro rapporto umano, la paura e la speranza per il futuro. Nel docufilm viene mostrato quanto accade nei reparti in cui si tenta di salvare chi è stato colpito in modo severo dal Covid mostrando il rapporto tra medici, infermieri e pazienti. La proiezione sarà preceduta da un breve confronto, trasmesso anche in streaming, al quale parteciperanno i presidenti degli Ordini degli Infermieri e dei Medici della provincia di Rimini, l'amministrazione comunale di Rimini, l'Azienda USL della Romagna e alcuni operatori sanitari impegnati nella lotta alla pandemia. "Tutta la cittadinanza italiana deve essere grata al personale sanitario", ha detto a margine della presentazione il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Gli operatori sanitari "in questi due anni - ha aggiunto - hanno profuso uno sforzo straordinario sul Covid". "Stiamo vivendo una stagione ancora molto impegnativa, ma abbiamo l'ottimismo di chi ha la consapevolezza che la vaccinazione sta modificando la curva della patologia", ha detto la dottoressa Francesca Raggi, direttrice sanitaria del presidio ospedaliero di Rimini.