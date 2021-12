Mobilità: Rimini, richiesti altri 1000 monopattini e 600 bici elettriche

Attualità

Rimini

| 14:55 - 02 Dicembre 2021

Previsti incentivi per chi rilascia i mezzi nelle aree di deposito dedicate.

Rimini continua ad investire sulla mobilità sostenibile e prosegue nel percorso di promozione di nuove abitudini green per spostarsi sul territorio. Dopo gli ottimi riscontri a seguito dell’avvio della sperimentazione dal 2019, il Comune rinnova l’offerta dei servizi elettrici di mobilità in sharing. Nell’ultima seduta infatti la Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per avviare un’indagine di mercato e selezionare i due operatori a cui affidare il servizio di noleggio di monopattini e di bici elettriche in condivisione con modalità free-floating per i prossimi tre anni.



La fornitura richiesta è di mille monopattini e di 600 bici elettriche, una dotazione capace di soddisfare la richiesta dei riminesi e dei tanti visitatori che soprattutto nella stagione estiva scelgono i mezzi elettrici per spostarsi in città. L’Amministrazione comunque si riserva di autorizzare in occasione di particolari eventi aumenti temporanei della flotta dei veicoli in circolazione messi a disposizione dagli operatori.



La principale novità per la prossima stagione riguarderà l’area del territorio che sarà possibile raggiungere con monopattini e bici elettriche, che si estende rispetto a quella attuale, andando a coprire tutta la costa nord, fino a Torre Pedrera.

Nel dettaglio, le aree coperte del servizio saranno: per Rimini Sud tutta l'area a mare dell'asse della statale SS16 (statale esclusa); nel Parco del Mare Sud già realizzato e di prossima realizzazione ad esclusione delle aree con pavimentazione in decking; per Rimini Nord a partire da Rivabella tutta l'area a mare dell'asse della ferrovia; area di Viserba-Rivabella compresa tra: Via Marconi, Via Sacramora, Via Beltramini, Via John Lennon, Via Fabio Tombari, Via Walter Ceccaroni, Via Luigi Zangheri, Via Maestri del Lavoro, Via XXV Marzo 1831; Via Iolanda Capelli, Via Galla Placida, Via Costantino il Grande per il collegamento con l'ingresso EST della fiera; quartiere Celle delimitato dall'asse ferroviario direzione Bologna, SS16 e da Via Tonale[1][1]Via Antonio Labriola; Via Emilia, per permettere il collegamento con l'ingresso SUD della fiera.



Sarà consentito anche l’accesso al centro storico, prevedendo però un limite alla velocità per i mezzi di 6 km/h, mentre nelle altre aree il limite massimo è fissato a 20 km/h.



“Un bando che vuole offrire a cittadini e turisti un servizio di micromobilità elettrica integrato, potendo scegliere tra bici e monopattini, e che prevede nuove modalità per incentivare il rilascio dei mezzi in specifiche postazioni di sosta - sottolinea l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni – L’avviso infatti richiederà ai gestori di prevedere non solo di individuare nuove aree per il deposito di monopattini e bici, ma anche di introdurre incentivi di tipo economico, come sconti sulla tariffa, per stimolare gli utenti ad una corretta riconsegna dei mezzi. Rimini è stata tra le prime città a sperimentare il servizio di monopattini in sharing, con ottimi risultati in termini di gradimento e con una costante crescita nel numero di utilizzatori, in particolare nella stagione. Oggi dobbiamo fare lo step successivo, trasformando quello che era un servizio innovativo in una offerta organica e integrata nella mobilità cittadina”.