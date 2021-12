Ragazzina travolta dall'auto: esce dal coma

Attualità

Poggio Torriana

| 14:34 - 02 Dicembre 2021

Un sospiro di sollievo per Elisa. La studentessa 14enne travolta lo scorso 18 novembre da un’auto sulle strisce, mentre attraversava la strada a Poggio Torriana, si sta infatti riprendendo. A distanza di due settimane dall'incidente, non è più in coma: parla, anche se a fatica dopo tanti giorni di sedazione e di respirazione artificiale. La studentessa è stata dimessa e trasferita in un centro riabilitativo vicino al Bufalini. I carabinieri di Novafeltria stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. Quella mattina la 14enne, assieme a un'amica, stava per raggiungere la fermata del bus, per andare a scuola, quando una cinese di 40 anni, al volante di una Fiat Punto, le ha investite entrambi. L'automobilista ha raccontato ai militari di non aver visto le ragazzine mentre attraversavano. E’ risultata negativa all’alcol test: una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri è che la donna si sia distratta a causa dell’utilizzo del telefonino alla guida.