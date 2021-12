Santarcangelo: aggiudicati i lavori alla scuola di Canonica

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:46 - 02 Dicembre 2021

Il rendering della nuova scuola Canonica a Santarcangelo.

Si è concluso con l’aggiudicazione dei lavori all’impresa Edil Rental Group srl di Fano il bando di gara per il completamento della scuola dell’infanzia di Canonica. L’offerta presentata dall’azienda marchigiana ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,57 punti su 100, di cui 78,70 su 80 per la proposta tecnica e 18,86 su 20 per quella economica. Rispetto all’importo base previsto dal bando di 1.206.644,57 euro, inoltre, l’impresa ha proposto un ribasso del 15 per cento, offrendo di completare i lavori per 1.028.279,98 euro. Le economie realizzate a seguito dei ribassi offerti andranno a incrementare i fondi a disposizione per l’esecuzione di eventuali varianti, imprevisti, lavori in economia o progetti di completamento dell’opera come previsto dalla normativa.



La procedura amministrativa prevede inoltre che l’aggiudicatario sottoponga al Comune un aggiornamento del progetto con le migliorie proposte in sede di gara. Perfezionato l’iter per l’affidamento, si procederà quindi con l’avvio dei lavori, a partire dal quale scatteranno i duecentosettanta giorni di tempo per il completamento dell’intervento dello stesso. Il completamento dei lavori per la realizzazione della scuola di Canonica è il primo affidamento di rilievo realizzato nella cornice definita dal “Protocollo d’intesa per la qualità, la legalità e la tutela dei lavoratori negli appalti dei lavori pubblici del Comune di Santarcangelo di Romagna”, siglato a fine maggio tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali Cgil e Fillea-Cgil Rimini, Cisl e Filca-Cisl Romagna, Uil e Feneal-Uil Rimini.



Tra i principi delineati dal protocollo spiccava proprio l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa invece di quello del massimo ribasso, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro.