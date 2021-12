Lavori sul cavalcavia Marecchiese, da lunedì si restringe la carreggiata

Attualità

Rimini

| 13:37 - 02 Dicembre 2021

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, ha comunicato al Comune di Rimini che da lunedì 6 e fino al 17 dicembre dovrà effettuare un intervento di riqualificazione all'infrastruttura del cavalcavia posto lungo la Statale 16 Adriatica all'intersezione con via Marecchiese.

I lavori si concentreranno - in questa prima fase - solo nelle 2 corsie di marcia in direzione sud, che saranno coinvolte dall'intervento in maniera alternativa. Per consentire l'intervento ai tecnici e nello stesso tempo la viabilità - che non sarà mai interrotta - sarà necessario limitare la percorrenza dei veicoli solo ad una corsia di marcia, nella carreggiata con direzione da Ravenna a Riccione.