Traffico, residenti Rione Clodio a Rimini: "Siamo una parte sacrificabile della cittadinanza"

Attualità

Rimini

| 12:28 - 02 Dicembre 2021

Rilevatore di flussi di traffico.

I residenti del Rione Clodio tornano a puntare il dito contro l'amministrazione comunale. In una lunga nota stampa si rivolgono al Sindaco di Rimini "siamo certi che il Sindaco, come pure il suo predecessore, non ci considera suoi cittadini. Durante la campagna elettorale non si è degnato di venire ad incontrarci a differenza degli altri candidati Sindaco, ben sapendo delle nostre attese e dei disagi subiti negli ultimi due anni."



"Nell’incontro di giovedì 25/11/21 con rappresentanti della sua Amministrazione abbiamo avuto conferma che Lei non è il nostro Sindaco. Purtroppo, abbiamo appreso che il senso unico sulla via Circonvallazione Occidentale (oggetto di numerosi comunicati del Comune a partire dal 2019 che lo confermavano fino allo scorso luglio) non verrà più realizzato per cambio di idea da parte della Giunta."

I residenti lamentano che, per i lavori di miglioramento del centro storico, non sia stato valutato l'impatto che avrebbe avuto sulla viabilità cittadina."La riprova di ciò che diciamo è che solo ora il Comune ha deciso di installare in piazzetta Ducale un rilevatore di flussi di traffico, attività che invece doveva essere effettuata nel 2019 in via Circonvallazione Occidentale direzione monte/mare, propedeutica all’avvio della riorganizzazione. E non è tutto! Anche l’istituzione del varco ZTL diurno (di almeno 8 ore) per l’eliminazione del traffico su Corso d’Augusto - Via Ducale – via Clodia è stata rinnegata! A dovere di cronaca, nei precedenti incontri e in campagna elettorale era stata indicata la fine dell’anno 2021 come probabile data di accensione delle ZTL definitive diurne!"

I cittadini concludono amaramente affermando di sentirsi una parte "sacrificabile della cittadinanza: saremo costretti a subire il transito di migliaia e migliaia di veicoli

nel periodo diurno (durante il quale vi è il 90% dei mezzi totali) a tempo indefinito. Infatti, l’Amministrazione non ha saputo indicare nemmeno in che anno verrà attivata l’accensione dei

varchi ZTL diurni del centro storico (compreso il varco di Corso d’Augusto)."

I residenti hanno inviato una pec al Sindaco e alla Giunta "e a tutti i Consiglieri Comunali, in cui si chiede l’istituzione, in via anticipata, di una ZTL diurna con varco elettronico di almeno 8 ore su Corso d’Augusto, che si aggiunga a quella notturna già pianificata. Questa consentirebbe ai residenti di tornare a una vita pressoché normale dopo due anni di sacrifici e sofferenze (che hanno anche portato una famiglia a vendere la propria abitazione).

La richiesta è motivata dalla necessità di tutelare la salute dei residenti, nonché la sicurezza e l’incolumità dei cittadini riminesi (pedoni, biciclette) che percorrono il primo tratto di Corso d’Augusto in direzione Ponte Tiberio (e viceversa) e che rischiano quotidianamente di essere travolti dal continuo flusso di auto (in più occasioni qualche pedone è stato urtato dai mezzi, per fortuna senza conseguenze). Ci chiediamo se dobbiamo sempre attendere fatti gravi perché si ponga fine a situazioni di pericolo palese ed oggettivo!"