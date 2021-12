Omicidio Galileo: amici e conoscenti sotto torchio. Nella lente gli ultimi contatti avuti

Cronaca

Rimini

| 12:22 - 02 Dicembre 2021

Il luogo dell’omicidio.

Si cerca tra la cerchia di amicizie del giardiniere filippino Galileo Landicho. L'inchiesta per risalire all'autore del brutale omicidio prosegue senza sosta.Gli investigatori, (la morte del 74enne è avvenuta alla fermata del bus) stanno interrogando amici e conoscenti dell'uomo per ricostruire contatti, ma soprattutto gli ultimi giorni di vita. Stando a quanto emerso finora, la Squadra mobile della Questura vuole scandagliare soprattutto le ultime ore di vita di Galileo. Si è deciso di circoscrivere in un tempo più breve i contatti che il giardiniere ha avuto domenica 21 novembre. Gli investigatori sperano di ricevere informazioni utili sulla vita dell'uomo, sulle sue frequentazioni, sui trascorsi e su quanto è a loro conoscenza che possa offrire degli spunti. Non è stata ancora trovata la lama con la quale è stata recisa la giugulare dell’uomo.