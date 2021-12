Boom di richieste, prorogata al 31 dicembre la scadenza per il Premio Fiction Tv

Attualità

Nazionale

| 12:01 - 02 Dicembre 2021

Alcune vedute della Valmarecchia.

C’è ancora tempo per scrivere una storia. Sono state tante le richieste di informazioni ed iscrizioni al Premio Fiction Tv. Per questo gli organizzatori hanno deciso di spostare la scadenza del concorso

al 31 Dicembre 2021.

Possono partecipare tutti i soggetti, senza limiti di genere e di storie, l’importante è che sia possibile ambientarli, adattarli o realizzarli nella Romagna e nel Montefeltro.

Sono tanti i premi in palio.

€ 2.500 PREMIO FICTION TV Legacoop Romagna e Federazione delle Cooperative di Ravenna

€ 1.000 PREMIO FICTION TV Città di Santarcangelo di Romagna

€ 1.000 PREMIO FICTION TV Città di San Leo

€ 1.000 PREMIO FICTION TV Città di Verucchio

PREMIO FICTION TV Speciale FUIS € 1000 1° Classificato; € 600 2° Classificato; € 400 3° Classificato

PREMIO FICTION TV MY MOVIES

Il premio offre una reale occasione di confronto e lavorativa fra la propria creatività e i più importanti produttori dell'industria cinematografica e televisiva.

Per informazioni www.premiofictiontv.it