FOTO Rimini, riapre il grande presepe di sabbia

| 11:26 - 02 Dicembre 2021

"La rinascita" è il tema del grande Presepe di Sabbia di Rimini che aprirà dal 4 dicembre e rimarrà visitabile fino al 9 gennaio. "Finalmente" dice Gilberto Montebelli curatore dello spazio "sarà uno spazio nel quale celebreremo il mondo vecchio e il mondo nuovo, diversi passaggi ricorderanno questi due anni". Lo storico presepe si trova nella oramai consolidata postazione, la spiaggia libera di Piazzale Boscovich Rimini Porto. Quattro artisti stanno lavorando di gran lena per offrire al pubblico la possibilità di ammirare il loro lavoro. "Abbiamo tante prenotazioni da tutta Italia" dice soddisfatto Montebelli "Sabato e domenica gli artisti saranno ancora all'opera per le rifiniture e chi visiterà il presepe avrà la possibilità di vederli in azione." Nel villaggio del Presepe ci sarà il mercatino artigianale con tanti prodotti tipici e idee regalo. Questi gli orari: dal 4/12/2021 al 9/01/2022 Dal Lunedì al Venerdì:

10,00 – 12,30 (solo su prenotazione per gruppi e scolaresche) 14,30 –18,30 Festivi e prefestivi

09,30 – 18,30 (orario continuato ) Dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze di Natale) 09,30 – 18,30 (orario continuato).