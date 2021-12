Calcio Eccellenza, Victor San Marino: sabato si cerca il riscatto contro il Russi

Sport

Repubblica San Marino

| 11:13 - 02 Dicembre 2021

Il tecnico del Victor San Marino Gianni D'Amore.



Il Victor San Marino, sconfitto a Savignano sul Rubicone domenica scorsa dopo aver conquistato due vittorie e quattro pareggi nelle precedenti sei partite, sta provando a rimarginare le ferite per presentarsi determinato al massimo e in forma smagliante per l’anticipo dell’ultima giornata di andata.

Sabato 4 dicembre alle ore 15 il Victor San Marino cercherà l’immediato riscatto contro il Russi, seconda forza del girone C con 25 punti raccolti in 12 partite. I neroarancio di mister Orecchia, sempre nello stesso numero di gare, hanno segnato 24 gol (secondo miglior attacco del girone) e ne hanno subiti 5 (miglior difesa del girone con Fya Riccione e Tropical Coriano, che devono però ancora recuperare una partita).

Partita per gli uomini di mister D’Amore, quinti in classifica a pari merito con il Diegaro (18 punti), molto complicata ma anche molto affascinante perché si giocherà al San Marino Stadium di Serravalle: si tratta del più grande e capiente stadio del Titano nonché prestigioso “teatro” delle partite del San Marino Calcio dal 1969 al 2018, delle cerimonie delle tre edizioni sammarinesi dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa (1985, 2001 e 2017), di alcuni match del Campionato europeo di calcio Under 21 del 2019, delle partite interne della Nazionale maggiore e dell’Under 21 di calcio di San Marino, delle finali del campionato Sammarinese, delle partite europee delle squadre sammarinesi e della Santa Messa celebrata da Papa Benedetto XVI nel 2011 davanti a 20mila persone durante la sua storica visita nell’Antica Terra della Libertà.

In occasione del big match l’ingresso sarà gratuito per tutti; la dirigenza del Victor San Marino invita i sammarinesi a venire numerosi allo Stadium di Serravalle per sostenere capitan Barone e compagni. All’interno dello Stadium di Serravalle, verrà allestito uno stand in cui sarà possibile acquistare le maglie da gara e tutti gli altri prodotti ufficiali firmati Victor San Marino come sciarpe, scaldacollo, cuscini da stadio, berretti e così via. I tifosi potranno finalmente seguire comodamente e al caldo le partite casalinghe ed esterne del Victor San Marino oltre a sentirsi ancora più legati al club biancazzurro indossando la maglia da gioco e utilizzando gli altri gadget.

Ecco le dichiarazioni di Gianni D’Amore, allenatore del Victor San Marino, sul k.o. subito a Savignano sul Rubicone e sulla sfida contro il Russi: “A Savignano siamo stati poco precisi e poco convinti nel fare le cose che avevamo preparato nonché poco attenti in fase difensiva, tutto questo ha portato alla nostra sconfitta. Qualche occasione da rete l’abbiamo creata, ma abbiamo fatto poco per meritare il pareggio. Riguardo la palla-gol per il pareggio, sciupata da Zabre a 30 secondi dal triplice fischio finale, le occasioni sono tutte uguali: non fa differenza che arrivino a 30 secondi o a 30 minuti dal termine della partita. Ora ci stiamo preparando in vista della prossima sfida per cercare di ripartire al meglio dopo la brutta sconfitta subita dalla Savignanese. Speriamo di recuperare qualche infortunato al più presto. La sfida di sabato prossimo avrà sicuramente un fascino particolare: giocare allo Stadium di Serravalle dovrà essere motivo d’orgoglio per tutti visto che la struttura meriterebbe ben altre categorie. Speriamo di poter offrire una prestazione degna. La partita con la Fya Riccione è ormai acqua passata; servirà mettere in campo tutto quello che abbiamo per portare a casa un risultato positivo contro il Russi, che è una squadra diversa da quella riccionese ma altrettanto forte. Speriamo che per l’occasione i tifosi vengano a sostenerci numerosi: ci sarà bisogno del supporto di tutti per fare risultato”.