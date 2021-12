Torna la bici legata alla saracinesca, negozio bloccato a Rimini

Attualità

Rimini

08:46 - 02 Dicembre 2021

La bici legata alla saracinesca.

A Rimini accade di tutto: anche di vedere delle biciclette "volare" appese alle serrande dei negozi. Ancora una volta, qualcuno ha pensato di legare con il lucchetto una due ruote proprio alla saracinesca. Una volta tirata su per l'apertura di un negozio in via Sigismondo, la bici è finita sospesa sopra le teste dei passanti. Non è la prima volta che succede in città, solo poche settimane fa la stessa sorte era toccata a una boutique in via Mentana. Di certo anche i negozianti si accorgono, a volte "a spese loro", che Rimini è una città che ama le biciclette. Ancora meglio se legate nel posto giusto.