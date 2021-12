Calcio D, Alcione-Rimini: bomber Manuzzi si scalda: 'Devo fare gol, ho realizzato solo sei reti'

Sport

Rimini

| 21:18 - 01 Dicembre 2021

L'attaccante Francesco Manuzzi, classe 1994, ex Sammaurese.

Bomber Francesco Manuzzi, come va la vita a Milano?

“Sto bene, non soffro di suadade se è questo che volete sapere e del resto a Milano, in centro, non potrei davvero farmi prendere dalla nostalgia. Ci sono mille cose da fare. Vivo in appartamento da solo con la mia fidanzata. E’ una bella esperienza. Quest’anno ho scelto di dedicarmi al calcio a 360 gradi, faccio il calciatore e stop. Vediamo come va”.

Quanti gol?

“Ne ho segnati sei, ma è da tre partite che non segno. Mi devo dare una mossa”.

Non vorrà mica ricominciare col Rimini…

“Il gol alla capolista vale doppio, è una bella soddisfazione. Quel che conta è che io arrivi il prima possibile in doppia cifra e chiudere la stagione a 15 reti. Mi sono dato questo traguardo”.

Dica la verità, ha un premio supplementare…

Il bomber ridacchia e si rifugia in corner: “No, è solo la mia ambizione personale. Del resto la scorsa stagione con la maglia della Sammaurese ne ho segnati 21. Ce la devo fare”.

A proposito: la Sammaurese anche senza Francesco Manuzzi viaggia col vento in poppa: in classifica ha tre punti in più della sua Alcione. Se l’aspettava?

“Il mister Stefano Protti è bravo, la squadra ha buoni giocatori, la società è solida e al mio posto c’è un attaccante di assoluto valore come Merlonghi. Diciamo che non sono stupito più di tanto”.

Arriva il Rimini con la difesa più forte del girone. Come cercherà di colpire l’Alcione?

“Venerdì studiamo l’avversario, adesso non so che dire sulla tattica. Leggo che le poche reti che subisce il Rimini nascono per lo più da palla inattiva, io in area anche di testa me la cavo e quindi sono pronto a fare il mio dovere”.

Chi vincerà il campionato?

“E’ presto per dirlo. Sarà una lotta tra Rimini, Lentigione e Ravenna. Certo che il Rimini è una macchina da guerra: ha realizzato 29 gol, ha una rosa lunga, giocatori importanti, subisce pochi gol. Il primato è meritato”.

L’Alcione invece è indietro in classifica rispetto alle attese della vigilia. Perché?

“Abbiamo purtroppo avuto una serie di infortuni e anche contro il Rimini mancheranno dei giocatori importanti. Siamo una matricola e abbiamo pagato lo scotto del noviziato, però la rosa è di valore e con giovani di prospettiva e credo che verrà rinforzata sul mercato di dicembre. Il meglio lo dobbiamo ancora dare. Inoltre abbiamo giocato le partite interne i due diversi impianti e per la prima volta contro il Rimini saremo di scena all’Arena Civica, in pieno centro, uno stadio storico che ha il terreno di gioco in erba mentre noi ci alleniamo sul sintetico. E’ un motivo in più per bene figurare. La società si aspetta almeno un migliaio di spettatori”.

Il valore del campionato? Quello dell’anno scorso pareva più agguerrito.

“A me pare, invece, che il livello si sia alzato”.

Il Rimini troverà una squadra da battaglia?

“Cerchiamo sempre il risultato attraverso il gioco, anche contro avversari di rango, di solito si schieriamo con un 4-3-1-2. Non speculiamo. Scenderemo in campo per vincere anche se di fronte abbiamo il Rimini, il top della categoria”.

E’ rimasto male che nessun club romagnolo l’abbia cercata?

“Non è proprio così, c’è stato un abboccamento col Forlì. Ho preferito l’Alcione e non mi pento affatto della mia scelta”.

Il prossimo anno?

“Non ne ho idea, se c’è la possibilità di fare un salto di qualità e di migliorarsi sotto il profilo professionale la sfrutterò anche lontano dalla Romagna. Ma questa possibilità me la devo guadagnare a suon di gol”.

Il Rimini è avvisato.

Stefano Ferri