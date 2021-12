Rimini: boom richieste vaccino Covid, gli hub vaccinali ampliano orari apertura

Attualità

Rimini

17:59 - 01 Dicembre 2021

Centro vaccinale di Rimini.



Si amplia ancora la platea di cittadini immunizzabili con il richiamo del vaccino anti-covid: sono aperte le prenotazioni per gli over18 che hanno completato il ciclo di vaccinazione primario da almeno cinque mesi: chi ha tra i 18 e i 39 anni può prenotare la terza dose attraverso i consueti canali: Cup, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico e FarmaCup.

Considerato l’aumento della popolazione da vaccinare, al fine di accelerare le somministrazioni, a partire da domenica 5 dicembre i Centri HUB Provinciali e Distrettuali estendono i giorni e gli orari di apertura.



Rimini - Strada Consolare Rimini - San Marino al numero civico 76 (superstrada direzione San Marino - semaforo incrocio via pianazzo e via della Grotta Rossa: aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle 19.30.



Riccione - piano terra ingresso lato mare del centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer, aperto tutti i giorni della settimana: fino al 12 dicembre dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 18.30 e domenica dalle ore 8 alle 14. Dal 13 dicembre:dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30.



L’azienda sta inoltre valutando l’opportunità di organizzare alcune sedute vaccinali straordinarie nelle aree più distanti dai Centri vaccinali, al fine di agevolare l’accesso e la vaccinazione della popolazione residente, come già avvenuto a Novafeltria lo scorso 27 novembre.



ACCESSO DIRETTO Tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni che devono ancora effettuare la prima dose di vaccino anti-covid, possono accedere senza la prenotazione nei Centri Hub vaccinali , così come avviene per altre fasce di popolazione (operatori sanitari operanti nelle strutture sanitarie e socio–sanitarie pubbliche e private)



Tutti coloro che hanno ricevuto Sms da Ausl Romagna con già indicato data e sede dell’appuntamento che, se impossibilitati, potranno chiedere una modifica attraverso CUP, CUPtel e FarmaCUP o inviando un messaggio whatsapp al numero indicato nel messaggio sms.

Si invitano i cittadini a spostare l’appuntamento già fissato solo in caso di effettiva necessità e con congruo anticipo, sia per consentire il riutilizzo di sedute lasciate libere, nel rispetto ovviamente dell’intervallo temporale dei 150 giorni dal completamento del ciclo, sia per accelerare la copertura vaccinale. Gli sms vengono inviati in maniera progressiva, indicativamente a partire da chi ha completato da più tempo.

Rimangono comunque attive per i cittadini le possibilità di prenotare autonomamente attraverso i Cup, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico e FarmaCup.