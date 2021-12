Covid: oltre 4000 terze dosi somministrate a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:30 - 01 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Sono 25.238 i sammarinesi che hanno completato il ciclo di immunizzazione primario ricevendo la seconda dose o la dose unica, pari all’83,47% della popolazione vaccinabile residente. E sono oltre 4mila le persone che hanno già ricevuto la dose di richiamo (booster).



Sono state 4000 le dosi di vaccino Sputnik light acquisite per i richiami: si tratta di un vaccino a vettore virale autorizzato in Russia e in altri paesi, compresa la Repubblica di San Marino, ma che non risulta al momento autorizzato dall’Agenzia europea del farmaco o dall’omologo ente americano (FDA) e nemmeno dall’AIFA italiana.



Le modalità di somministrazione delle dosi di richiamo (booster) con il vaccino Sputnik Light saranno stabilite solo nei prossimi giorni, resta confermato, tuttavia, quanto già stabilito dalla dalla Commissione Vaccini ISS e cioè che lo Sputnik Light sarà utilizzato al momento per i richiami in coloro che lo richiedono e hanno completato la vaccinazione primaria con lo Sputnik V.



Per le prenotazioni della vaccinazione antiCovid – al momento attive solo per il vaccino a mRNA Pfizer – si può utilizzare il servizio on-line sul sito dell’ISS (www.iss.sm) oppure telefonare il CUP allo 0549 994889, ufficio che gestisce solo le prenotazioni ed eventuali cambi o cancellazioni.

Per informazioni sulla vaccinazione antiCovid si può contattare l’Ufficio Vaccinazioni allo 994338 oppure inviare una email a ufficio.vaccinazioni@iss.sm.