Rimini Calcio giovanili: la U19 passa sul campo del Borgo San Donnino: 1-3. Gol di Zanni (2) Pecci

16:54 - 01 Dicembre 2021

La squadra Under 16.

UNDER 19 Nazionale

9’ Giornata – Girone E

BORGO S.DONNINO – RIMINI FC 1 – 3

Reti: 8’ e 37’ Zanni, 10’ Pecci, 95’ Calciu (BSD)

RIMINI FC

Lazzarini, Guidi, Marcello, Tiraferri, Bianchi, Fabbri, D’Orsi (87’ Bedetti), Russo (64’ Rushani), Barbatosta (70’ Pozzi), Zanni (79’ Cherubini), Pecci (82’ Marconi)

A disp: Porcellini, Zavoli, Bedetti, Tomassini, Capi

All. Brocchini

Partono subito forte i ragazzi di Brocchini che trovano il gol con Zanni all’8’ e raddoppiano con Pecci al 10’: sempre Zanni al 37’ sigla il 3 a 0. Il secondo tempo si apre con un rigore sbagliato da Zanni e con l’espulsione di Bianchi, ma il risultato non cambia fino al 95’ quando Calciu trova il gol in mischia.

UNDER 16 Regionale

12’ Giornata – Girone F

Torresavio – Rimini 0 – 3

Reti: 53’ Paganini, 70’ Mini, 75’ Ciavatta

TORRESAVIO

Foschi F., Foschi T., Riceputi, Baldazzi, Gualdi, Pasqualicchio, Fiaschini, Orecchioni, El Arabi, Ungureano, Essaid

A disp: Ramadhi, Amato, Sandonati, Paci, Camprini

All. Piraccini

RIMINI FC

Cerretani, Belletti (41’ Ciavatta), Sposato (46’ Cecchi), Zighetti (41’ Bacchiocchi), Brisku, Bianchi, Coppola (46’ Gabbianelli), Paci (46’ Volonghi), Zani (41’ Paganini), Giacomini (66’ Diagne), Mini

A disp: Bartoletti

All. Pieri

Partita ben giocata dai biancorossi nonostante le non buone condizioni del terreno di gioco. Dopo un primo tempo a reti bianche, con numerose occasioni sprecate, la partita si sblocca nella seconda frazione grazie al goal di Paganini su rigore, la chiudono poi Mini e Ciavatta.

UNDER 15 Élite

12’ Giornata – Girone C

RIMINI FC – MEDICINA FOSSATONE 3 – 0

Reti: 20’ Brolli, 53’ Alessi, 70’ Imola

RIMINI FC

Perazzi, De Gaetano (43’ Lepri), Morri, Zanieri, Imola, Urbinati, Cenci (48’ Manzi), Alessi, Brolli (43’ Para), Padroni (63’ Nanni), Blasi (66’ Ghetti)

A disp: Di Ghionno

All. Berretta

Altra vittoria per l’Under 15 che sconfigge i pari età del Medicina Fossatone per tre reti a zero. Gara che viene sbloccata al ventesimo del primo tempo da Brolli, servito da Blasi dopo aver superato il portiere avversario con un pallonetto. La partita si complica per i biancorossi a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco a causa dell’espulsione di capitan Urbinati che prende il secondo giallo. Il secondo tempo riparte con gli ospiti che tentano di far valere la superiorità numerica, ma al 18’ è Alessi, servito sulla corsa da Blasi, a raddoppiare dal limite dell’area facendo partire un rasoterra imparabile per il portiere. Chiude la partita Imola che su calcio d’angolo ribatte in rete un’errata uscita dell’estremo avversario.

UNDER 14 Provinciale

Campionato Prov. U15 – 9’ Giornata – Girone B

RIMINI FC – ATL. POGGIO 4 – 0

Reti: 22’ Autogol, 34’ Fontemaggi, 39’ Mataj, 52’ Di Pollina

RIMINI FC

Cavicchi, Ceka (40’ Bianchi) Amantini, Cristiani (45’ Franco), Ronci, Lombardi L. (45’ La Selva), Fontemaggi (35’ Arlotti), Mataj, Foschi, Di Pollina, Eco (40’ Moretti)

All. Berardi

ATHLETIC POGGIO

Ferro, Zerbini, Buda, Tosi, Giannini, Hayab, Paganelli, Magnani, Giorgini, Angeli, Pizzinelli

All. Zanni

Altri tre punti per l’Under 14 vittoriosa con un perentorio 4 – 0 sull’Athletic Poggio. Biancorossi che la sbloccano con un sfortunato autogol di Hayab e raddoppiano con Fontemaggi prima dell’intervallo. Nella ripresa Mataj e Di Pollina chiudono la contesa.

TEST MATCH

RIMINI FC – RAVENNA FC 4 – 0

Reti: 10’ Foschi, 32’ e 45’ Mataj, 48’ Moretti

RIMINI FC

Perazzi, Ceka, Amantini, La Selva, Manzi, Lombardi L., Fontemaggi, Mataj, Foschi, Franco, Eco

All. Berardi

Altra convincente prestazione dei ragazzi di mister Berardi che rifilano un poker ai pari età bizantini. Gara mai in discussione, considerati anche i tre legni colpiti dai biancorossi.