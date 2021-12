Nuovi ristori per 140 milioni a favore di palestre, cinema e discoteche

Attualità

Rimini

| 16:49 - 01 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Dal 2 al 21 dicembre sarà possibile fare richiesta, sul sito di Agenzia delle Entrate, per i nuovi contributi a fondo perduto stanziati dal governo a favore di discoteche, cinema e palestre che sono state chiuse, per un periodo complessivo di almeno cento giorni, dal 1 gennaio al 23 luglio 2021.



“Si tratta di uno strumento speciale che mette a disposizione 140milioni di euro per supportare quelle categorie e attività che hanno pagato il prezzo più alto a causa delle misure restrittive adottate. Queste risorse sono aggiuntive rispetto ai contributi già previsti per le attività d'impresa e professioni nei decreti Ristori e Sostegni", spiega il senatore riminese Marco Croatti (Movimento 5 Stelle).