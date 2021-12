Scuola inclusiva, tablet e pc consegnati a 978 studenti riminesi

Attualità

Rimini

| 16:40 - 01 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Un investimento da 6 milioni che ha permesso di destinare, durante l'anno scolastico 2020-2021, Tablet, Pc e Sim a oltre 15.000 studenti emiliano-romagnoli così da limitare il 'digital divide', il divario digitale tra chi ha possibilità concreta di accedere alle tecnologie dell'informazione e chi invece ne è escluso.



Nel dettaglio sono stati consegnati complessivamente, da Piacenza a Rimini, 16.737 dispositivi a 15.070 studenti: 11.070 sono iscritti a 1.443 scuole di ogni ordine e grado, i rimanenti 4.000 a enti di formazione professionale. Per quanto riguarda le fasce di età, il 32% dei beneficiari frequentava le scuole primarie, il 24% le scuole medie mentre il restante 44% era iscritto alle scuole superiori o agli enti di formazione professionale. Per il 57% si è trattato di maschi e per il 43% di femmine. Dal punto di vista economico sono stati stanziati in totale 6 milioni: 3,5 milioni di risorse regionali; 1,5 milioni dal Fondo sociale europeo e 1 milione finanziato da Zanichelli Editore. Sul territorio la provincia con più beneficiari è stata quella di Bologna (2.163 studenti), seguita da Modena (1.785), Reggio Emilia (1.333), Parma (1.220), Forlì-Cesena (1.155), Rimini (978), Piacenza (915), Ferrara (809) e Ravenna (712).



A questi si devono poi aggiungere 4.000 ragazze e ragazzi che frequentano gli istituti di formazione professionale presenti sul territorio regionale. "Questa iniziativa contro il divario digitale è nata per dare una risposta immediata ai bisogni degli alunni e delle famiglie, ma non è mai stata intesa come una misura emergenziale - osserva l'assessore regionale alla Scuola e all'Agenda Digitale, Paola Salomoni - dobbiamo essere capaci di guidare la transizione tecnologica, valorizzando l'informatica come strumento, e per farlo è necessario che nessuno studente sia lasciato indietro per carenze di risorse".