Novafeltria, nuovi marciapiedi in via IV Novembre: aperto il cantiere

Attualità

Novafeltria

| 15:53 - 01 Dicembre 2021

Il cantiere in via IV Novembre.

All'inizio della settimana scorsa sono iniziati a Novafeltria i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via IV Novembre, la zona della vecchia pieve. Si tratta del secondo stralcio dei lavori finanziati con i contributi regionali del fondo regionale per la montagna per il triennio 2021-2023, destinato a concludersi entro Natale. Saranno così realizzati marciapiedi con fondo in betonella, per un investimento di circa 26.000 euro. L'intervento sarà completato nel prossimo biennio, sempre attraverso l'utilizzo dei contributi del fondo regionale per la montagna.