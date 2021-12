San Giovanni, cittadini possono inviare nuove proposte per il bilancio partecipativo

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:54 - 01 Dicembre 2021

L'assessore Malpassi presso l’attrezzo per workout, progetto vincitore della frazione Pianventena..



Dopo che tutti gli interventi della precedente edizione (2019/2021) si sono conclusi, a San Giovanni Marignano riparte l'iniziativa del bilancio partecipativo. Tutti i cittadini marignanesi che hanno compiuto 16 anni possono presentare da oggi (mercoledì 1 dicembre) proposte che riguardino interventi per un importo massimo di 12.500 euro a progetto, da attuarsi nel territorio comunale e specificando l'ambito tra Capoluogo, Santa Maria in Pietrafitta, Montalbano e Pianventena. La proposta, che deve avere almeno 5 firmatari, va trasmessa al Comune di San Giovanni in Marignano entro il 29 gennaio 2022 in una delle seguenti modalità: consegnata a mano presso la sede di via Roma n. 62, tramite PEC a comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it o mail a cultura@marignano.net. L'amministrazione comunale chiede di allegare immagini o preventivi alla proposta per renderla più chiara possibile.



"Siamo convinti che i cittadini, conoscendo al meglio il territorio comunale, possano fare proposte credibili ed importanti per il territorio ed abbiamo dunque il desiderio di dare loro il giusto spazio, assegnando una quota del Bilancio comunale a questi progetti. Ora attendiamo tutte le proposte", spiega l'assessore Elena Malpassi.