Santarcangelo: il centro sportivo e nuovo tratto ciclabile via Emilia nel piano dei lavori pubblici

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:42 - 01 Dicembre 2021

Ciclabile via Emilia.



Ieri (martedì 30 novembre) a Santarcangelo, in consiglio comunale, è stato presentato anche l'assestamento generale del bilancio 2021-23 e l'aggiornamento, per lo stesso triennio, del Documento Unico di Programmazione (dup).



Tra le principali partite di questa variazione il recepimento del contributo assegnato per finanziare la ciclabile che collegherà la frazione di San Martino al ponte sul Marecchia per circa 400.000 euro, mentre una quota di avanzo libero pari a 280.000 euro viene trasferita nel fondo di riserva per la copertura di eventuali imprevisti nella parte finale dell’anno. Nel Piano triennale dei lavori pubblici entrano il nuovo tratto di ciclabile lungo la via Emilia (circa 125.000 euro con contributo regionale di 86.000) e tre interventi per i quali sono stati richiesti finanziamenti sovraordinati: il restauro delle ex carceri, la ristrutturazione del Met e il nuovo centro sportivo.



Da segnalare 40.000 euro circa di minori entrate da permessi edilizi – derivanti dalle attività legate al Superbonus 110% – e l’aumento di 8.000 euro del fondo esenzioni e riduzioni sulla tassa rifiuti per le utenze domestiche, che porta il totale a 73.000 euro: nel 2021, ha riportato l'amministrazione comunale, quasi 500 famiglie ne hanno potuto beneficiare, con un incremento del 10 per cento rispetto al 2020.