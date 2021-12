Strada Marecchiese, Santarcangelo dà il via libera alla progettazione degli interventi

Attualità

| 13:36 - 01 Dicembre 2021

Strada Marecchiese.



Ieri (martedì 30 novembre) il consiglio comunale di Santarcangelo ha dato il via libera allo schema d'accordo per la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi finalizzati a migliorare la viabilità della strada Marecchiese. L'accordo tra Anas, provincia e comune di Rimini, i comuni dell'Unione Valmarecchia deve essere ratificato da tutti i comuni interessati e ha l'obiettivo di migliorare la viabilità con interventi puntuali per innalzare il livello di sicurezza, l’efficienza del trasporto pubblico, la fluidità del traffico di persone e merci. Anche la Regione Emilia-Romagna si è impegnata a sostenere lo studio, mettendo al centro l’accessibilità di un territorio che va comunque tutelato. Il costo della progettazione, pari a 25.000 euro, sarà sostenuto per il 25 per cento dalla Provincia di Rimini – che avrà anche il ruolo di coordinamento delle procedure – e per la restante parte dai Comuni in base alla popolazione residente. La delibera è stata approvate con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione.