Rimini, torna servizio navette gratuito per lo shopping natalizio Il servizio sarà in funzione con tre linee in partenza dai Parcheggi Settebello, Marzabotto e dal Palacongressi

Attualità Rimini | 13:14 - 01 Dicembre 2021 Dal 3 dicembre torna C’entro facile.

Dal 3 dicembre torna C’entro Facile, il servizio del trenino gratuito che permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi di Rimini.



Il servizio sarà in funzione con tre linee di trasporto gratuito attraverso trenini in partenza dai Parcheggi Settebello, Marzabotto e dal Palacongressi fino al centro storico. Nel dettaglio i tratti sono: Parcheggio Settebello – Centro (Arco d’Augusto, Piazza Tre Martiri e Gramsci) nelle fasce orarie 9 – 12.55/ 15 – 19.55 con corse ogni 20 minuti; Parcheggio Marzabotto – Centro (Arco d’Augusto, piazza Malatesta e Tre Martiri) nelle fasce orarie 9 – 12.53 / 15 – 19.53 con corse ogni 30 minuti e Palacongressi – centro storico (Arco d’Augusto) nelle fasce orarie 9 – 12.55/ 15 – 19.55, con corse ogni 30 minuti.



Le giornate di effettuazione del servizio, saranno le seguenti: dal 3 al 12 dicembre – dal 17 al 24 dicembre – dal 26 al 31 dicembre – 1, 2 e 6 gennaio.



