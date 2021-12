Saludecio si promuove attraverso un innovativo portale turistico

Turismo

Saludecio lancia il nuovo portale turistico all'indirizzo www.turismo.comunesaludecio.it,, uno strumento destinato a soddisfare le esigenze del turista digitale in ogni fase del suo viaggio: dalla pianificazione alla vacanza, al ritorno a casa. Il portale, davvero molto ricco, raccoglie in una forma semplice e intuitiva, i luoghi della cultura e della spiritualità che contraddistinguono Saludecio, i suoi ristoranti in cui apprezzare le specialità locali, agriturismi e strutture ricettive.



Il sito agevola un’esperienza immersiva grazie alla ricchezza dei contenuti testuali e fotografici e all’immediatezza di utilizzo: nuovi strumenti sui quali contare per l’organizzazione della propria indimenticabile vacanza a Saludecio. "Il portale turistico è stato commissionato dal Comune di Saludecio - spiega l’amministrazione comunale saludecese - nella consapevolezza che la promozione turistica dipenda sempre di più dalla strategia digitale adottata. L’importanza di sviluppare e rendere disponibili servizi online si è resta sempre più evidente durante la pandemia da Covid-19. Una nuova sfida per il settore turistico italiano che vuol sempre più costruire la propria narrazione online, unendo i tradizionali punti di forza con le nuove possibilità offerte dalla tecnologia".