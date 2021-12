Montescudo Monte Colombo, neo laureata premiata alla Camera dei deputati

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 12:36 - 01 Dicembre 2021

Angela Picillo.

L’amministrazione comunale di Montescudo-Monte Colombo e l’assessore alla pubblica Istruzione Alessia Esposito, in una nota, si congratulano con Angela Picillo, residente nella frazione di Croce, laureatasi con 110 e lode in Comunicazione turistica e commerciale presso l’Università di Verona e specializzata con il master "Agri food business" presso l’Università Cattolica di Cremona. Ad Angela è stato consegnato il diploma al merito come “Professionista accreditato della Fondazione Italia USA”.

La cerimonia di premiazione, con la consegna della pergamena agli studenti (150 all’anno) provenienti da ogni parte d’Italia, si è svolta presso la Camera dei deputati il 19 novembre.

“Il riconoscimento dei meriti dei giovani – ha dichiarato il sindaco Gian Marco Casadei- è stimolo per il miglioramento della società”.