Eventi

Rimini

| 11:57 - 01 Dicembre 2021

Il presepe del Mercato Coperto.

Un presepe artigianale nel Mercato Coperto di Rimini. Sabato 4 dicembre sarà inaugurato nell'area ortofurtta. Il presepe è di circa 30 mq e ha statue in movimento. E' allestito dalla famiglia Gualtieri, che realizza opere dal 1956 e sarà visitabile fino alla fine di gennaio.

"Gli operatori hanno voluto valorizzare, in un luogo di tradizione come il mercato coperto, un altro simbolo delle festività natalizie".

Al Presepe sarà presto associata una iniziativa benefica.