Claudio Bisio 'Romagnolo Dop', premiato da Paolo Cevoli dietro le quinte di Zelig

| 11:25 - 01 Dicembre 2021

Quanto a “sburonaggine”, “patacchismo” e “ignorantezza”, Claudio Bisio non ha nulla da invidiare ai Romagnoli più veraci.



Era quindi solo una questione di tempo la consegna allo storico conduttore di Zelig, da parte dell’amico e collega Paolo Cevoli, del riconoscimento che quest’ultimo ha creato nel 2020, nell’ambito dell’omonima web series (“Romagnoli DOP”) promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna, proprio per premiare i tutti i personaggi italiani, famosi e non, che nel loro quotidiano (si tratti di lavoro, hobby o vita privata) incarnano al meglio lo spirito e l’animo della Romagna e dei suoi abitanti.



E l’occasione l’ha offerta la registrazione, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, della puntata commemorativa per i 25 anni del seguitissimo show televisivo, che andrà in onda giovedì 2 dicembre (21.40, Canale 5) e vedrà tra gli altri salire sul palco anche il simpatico assessore alle “attività varie ed eventuali” Palmiro Cangini, tra i più amati alter ego di Cevoli. Sempre il 2 dicembre, circa un’ora prima (20.45) andrà online, sui canali social del comico riccionese (Facebook, Youtube, Instagram) il video della consegna a Bisio del “Romagnolo DOP”, una ceramica faentina raffigurante la tipica “arzdòra”, caposaldo della cultura e identità romagnole.



Come afferma sempre Cevoli: «Essere Romagnoli DOP è uno stato dell’animo oltre ad una connotazione territoriale. Ricordiamo che la Denominazione di Origine Protetta dei romagnoli ha tre grandi caratteristiche: ignorantezza, patacchismo e sburonaggine».

Prima di Bisio, ha ricevuto l’attestato di romagnolità anche Michelle Hunziker, da sempre grande fan della Riviera Romagnola e che più di una volta ha dedicato post alle bellezze turistiche della Romagna sui suoi seguitissimi canali social.