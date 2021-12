Handel e Ravel protagonisti al Teatro Rosaspina di Montescudo con Rimini Classica

Eventi

Sarà domenica 5 dicembre alle ore 18.00 al Teatro Rosaspina di Montescudo il terzo appuntamento della Rassegna di Rimini Classica "Suoni, Incanti e Seduzioni".

I protagonisti saranno Sharipa Tussupbekova al violino e Aldo Maria Zangheri alla viola, che accompagnati dall'Orchestra da Camera di Rimini, diretta da Stefano Pecci, proporranno un programma davvero particolare. Si partirà con la trascinante e virtuosa Passacaglia di Haendel/Halvorsen per violino e viola, per proseguire con il celebre Preludio e Allegro di Pugnani/Kreisler in un'insolita versione per viola e archi e con la sensuale Tzigane di Ravel, eseguita da Sharipa Tussupbekova. Il vero fulcro del pomeriggio musicale sarà l'intramontabile Sinfonia Concertante di Mozart K364, con il suo dialogo serrato e magico fra il violino, la viola e l'orchestra. Il programma terminerà poi con la Serenata di Elgar, per Orchestra d'archi.

Biglietti non numerati 10€ adulti, 5€ ridotti ragazzi fino a 14 anni, prevendita circuito Liveticket.