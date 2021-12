Calcio D, Cattolica: è Attilio Bardi il nuovo mister

Sport

Cattolica

| 11:39 - 01 Dicembre 2021

Se non ci saranno contrattempi dell'ultima ora sarà Attilio Bardi, classe 1961, il nuovo allenatore del Cattolica. La scelta è caduta su di lui dopo che sono andati a vuoto i tentativi con Beppe Angelini e di Mattia Gori: il tecnico di San Piero in Bagno martedì ha visto dalla tribuna l’allenamento pomeridiano della squadra e ha accettato l’offerta del club giallorosso. Nella giornata di mercoledì la firma. Fa piacere ritrovare sul palcoscenico un personaggio molto conosciuto e stimato, ingiustamente finito nel dimenticatoio.

Bardi è un tecnico navigato, fuori dalla mischia dalla stagione 2017-2018 in cui guidò il Forlì in serie D (4 vinte, 4 pareggiate e 3 perse) venendo esonerato a favore di Eugenio Benuzzi. In precedenza due stagioni all’Imolese in serie D (con esonero alla seconda). Sempre coi Galletti salì dall’Eccellenza alla serie C2 venendo poi esonerato alla seconda stagione tra i professionisti (ciclo 2009 al 2014). Al Forlì la sua prima stagione è stata comunque sempre in serie D nel 2001-2002 (secondo posto dietro Fano e ripescaggio in C2). Il suo modulo preferito è il 3-4-3, ma probabilmente qualche correzione dovrà apportarla. Nel pomeriggio di mercoledì Bardi dirigerà il primo allenamento e sabato sarà in panchina nella trasferta di Adria. Non resta che aspettare la comunicazione ufficiale.