Riccione: addio al dottor Leonardo Manzo, l'ex primario aveva 72 anni

Attualità

Riccione

| 08:50 - 01 Dicembre 2021

Il dottor Leonardo Manzo.

E' scomparso all'età di 72 anni il dottor Leonardo Manzo, medico riccionese, colonna della Croce Rossa della Perla Verde.

Per anni ha lavorato all'ospedale Infermi di Rimini ricoprendo il ruolo di primario di Chirurgia Vascolare, ed è stato anche docente universitario. Era specializzato anche in chirurgia toracica e d'urgenza.

La Croce Rossa di Riccione lo ricorda con un post sui social.



"Oggi è una giornata di grande lutto per la Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross in particolare per il comitato di Riccione. Si è spento, all’età di 72 anni il Dott. Leonardo Manzo. Un amico, un collega, un medico, un Uomo dal cuore grande e sempre pronto ad aiutare il prossimo, un esempio da seguire per tutti quanti. Lascerà un grande vuoto nella famiglia del volontariato. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. Riposa in pace grande doc. Ciao Leo."