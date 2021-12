Contagi, ricoveri e Rt alto: l'Emilia Romagna rischia la zona gialla

Attualità

Rimini

| 08:34 - 01 Dicembre 2021

La Regione Emilia-Romagna si avvicina alla zona gialla. Lo dicono gli ultimi dati relativi alla crescita del contagio, dei ricoveri e terapie intensive. L'Rt regionale è infatti salito a 1,35. Rimini, in questo contesto, rimane tra le città in cima alla classifica con più contagi.



"Ci dobbiamo attendere la settimana prossima il 35% dei casi in più rispetto a questa", sottolinea direttore della Sanità pubblica in Regione Giuseppe Diegoli. 'Tengono' per ora gli ospedali, dove la soglia "più pericolosa" per il passaggio in zona gialla è quella delle terapie intensive: con 75 ricoveri totali la saturazione è del 7,8% nelle terapie intensive e all’8,3% nei reparti Covid, non lontanissime dal limite del 10% fissato per il passaggio in giallo.



Cosa cambierebbe passando da zona bianca a zona gialla? Innanzitutto, la principale differenza riguarda l'utilizzo della mascherina, obbligatoria nei luoghi all'aperto oltre che al chiuso. Restano aperte le discoteche (ma solo per chi ha il green pass rafforzato). Inoltre, rispetto alla vecchia zona gialla, non ci saranno più i limiti di orario per negozi, bar e ristoranti.