San Marino, consegnate 4mila dosi di vaccino Sputnik Light

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:22 - 01 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Martedì sono state consegnate al Centro Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, 4.000 dosi di vaccino antiCovid Sputnik Light.

Le dosi saranno utilizzate per la vaccinazione di richiamo (dose booster) in coloro che hanno completato la vaccinazione primaria con lo Sputnik V.

Sempre martedì a sono state consegnate all’ISS anche ulteriori 1.170 dosi di vaccino a mRNA Comirnaty (Pfizer/BioNTech) nell’ambito dell’accordo con l’Italia.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ricorda che le raccomandazioni fornite dalla Commissione Vaccini restano quelle di completare la vaccinazione primaria in coloro che non l’avessero ancora fatto e di procedere con la vaccinazione di richiamo per coloro che abbiano completato il percorso di immunizzazione primario da almeno 5 mesi.

Alla mezzanotte di lunedì 29 risultano 23.194 le somministrazioni di prime dosi, 25.217 le somministrazioni di secondi dosi e dosi uniche e 3.145 le dosi di richiamo (booster).

Risulta quindi completamente immunizzato l’ 83,4% della popolazione vaccinabile.