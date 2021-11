Morta la 18enne travolta da un'auto a Viserbella, in una tragica carambola

Cronaca



30 Novembre 2021

Farah Sfar Hancha, la 18enne deceduta.



E' morta Farah Sfar Hancha, la 18enne coinvolta alle 18.30 di venerdì scorso (26 novembre) in un incidente avvenuto a Viserbella di Rimini, in via Verenin Grazia. La giovane stava raggiungendo la fermata dell'autobus, a piedi e in compagnia del fratello minorenne, quando è stata travolta da un'automobile, fuori controllo dopo essere entrata in collisione con un'altra vettura. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi: il prodigarsi dei soccorritori e dei medici dell'ospedale Bufalini di Cesena non sono stati sufficienti a salvarle la vita. La 18enne, studentessa del quinto anno all'Istituto Scolastico Einaudi di Viserba, è deceduta dopo cinque giorni di ricovero. La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia.