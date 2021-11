Poggio Torriana: in pensione Stefano Castellani, storico architetto dell'ufficio tecnico

Attualità

Poggio Torriana

| 16:15 - 30 Novembre 2021

Da sinistra il sindaco Ronny Raggini, l'architetto Stefano Castellani, il vicesindaco Franco Antonini.



L'amministrazione comunale di Poggio Torriana e i colleghi hanno salutato Stefano Castellani, dopo 43 anni di servizio all'Ufficio tecnico del Comune di Poggio Berni, dove è stato assunto all'età di 22 anni. Stefano, architetto, si è occupato principalmente di lavori pubblici, di cui è stato Responsabile di settore, nonchè di Edilizia Privata e Pubblica. Ha partecipato al processo di fusione degli ex Comuni di Poggio Berni e Torriana, in questi anni ha visto il susseguirsi di sei sindaci, e contribuito alla realizzazione di opere importanti per il territorio dall'approvazione dei piani urbanistici, alla realizzazione delle scuole, il Teatro all'Aperto, il Centro Sociale. Oggi, nel suo ultimo giorno di lavoro, colleghi e amministratori lo hanno ringraziato per il servizio svolto alla comunità.