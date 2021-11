Covid, nel riminese 152 casi: su i ricoveri in regione, ma sono sotto le soglie da zona gialla

Attualità

Rimini

| 16:12 - 30 Novembre 2021

Bollettino Covid 30 novembre 2021.



Nel riminese 152 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 99 sintomatici e 53 asintomatici. In settimana 330 casi, media 165 casi al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando era di 157. In regione 1086 nuovi casi su 38.023 tamponi, tasso di positività del 2,8%.



Nel riminese non si registrano decessi, in regione sono dieci: due in provincia di Piacenza (due uomini, rispettivamente di 86 e 92 anni), uno nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 57 anni); tre in provincia di Bologna (una donna di 84 anni e un uomo di 93 anni, nel bolognese, e una donna di 94 nell’imolese); tre nella provincia di Ferrara (tutte donne: di 83, 90 e 93 anni) e uno nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 79 anni).



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 75 (+6 rispetto a ieri), 685 quelli negli altri reparti Covid (+28). I reparti ospedalieri risultano quindi occupati al 7,8% nelle terapie intensive e all’8,3% nei reparti Covid, al di sotto delle soglie limite fissate a livello nazionale rispettivamente del 10% e del 15%, soglie che solo se superate entrambe (non una sola) determinano il cambio di colore. L’Emilia-Romagna si conferma quindi nella attuale zona bianca. A Rimini in terapia intensiva rimangono tre pazienti.



Confrontando i dati odierni con un anno fa (30 novembre 2020), a Rimini si registrarono molti più contagi (262) rispetto a oggi, ma con 6 decessi e un totale di 21 ricoveri in terapia intensiva (oggi sono tre). In regione: 1086 contagi contro 2041, 38.023 tamponi contro 10.992 tamponi, tasso di positività 2,8% contro 18,5%, dieci decessi oggi e 39 un anno fa, i ricoveri sono 75 in terapia intensiva e 685 nei reparti Covid, un anno fa rispettivamente 249 e 2755.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 323 nuovi casi, seguita da Modena (158) e Rimini (152); poi Ravenna (115), Cesena (72) e Piacenza (65); quindi Forlì (62), Ferrara (57), il Circondario Imolese (37); infine Reggio Emilia (35) e Parma con 10 casi.