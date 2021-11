Basket B, le prime della classe continuano a marciare a passo spedito. Il punto

Sport

16:10 - 30 Novembre 2021

Anche dopo la nona giornata, Roseto resta la regina del girone, unica formazione in vetta da sola. Gli abruzzesi (Pastore e Nikolic 16) hanno vita facile a Civitanova Marche (Vallasciani e Riccio 11) vincendo 77-53, un match durato soltanto dieci minuti.

Non perdono terreno le inseguitrici, con Imola che piazza ancora una volta l’impresa di giornata. Pur priva di Trapani, l’Andrea Costa (Carnovali 24) passa a Teramo (Cucco 17) vincendo 68-66 trovando l’allungo decisivo negli ultimi minuti. Vincono anche le due formazioni di Rieti, protagoniste di partite dall’andamento differente. La Npc (Del Testa e Papa 12) si impone 73-59 ad Ancona (Panzini 15), mentre la Real Sebastiani (Contento 14) supera 72-60 non senza faticare la Luiss Roma (Jovovic 16).

Larghe vittorie per Rimini (Tassinari 17) che impiega pochi minuti per regolare Giulianova (Di Carmine, Fattori e Motta 15) vincendo con un rotondo 93-71 e per i Raggisolaris (Aromando 17) impostisi 80-59 su Montegranaro (Masciarelli e Galipò 14).

Colpo in trasferta per Senigallia (Varaschin 18) che sbanca 73-69 Cesena (Mascherpa 16) restando così a contatto con le prime posizioni.

Con ben 19 triple realizzate, Ozzano (Lasagni 21) affonda 90-73 Jesi (Gloria 20).

Classifica: Roseto 16; Andrea Costa Imola, Npc Rieti e Real Sebastiani Rieti 14; Rimini*, Ancona e Senigallia 12; Ozzano 10; Raggisolaris, Teramo e Cesena 8; Giulianova 4; Jesi (-1)* 3; Civitanova Marche, Sutor Montegranaro e Luiss Roma 2. * una gara in meno

Prossimo turno. Sabato: Luiss Roma – Civitanova Marche. Domenica: Andrea Costa Imola – Raggisolaris; Npc Rieti – Ozzano; Senigallia – Ancona; Sutor Montegranaro – Rimini; Jesi – Cesena; Giulianova – Teramo; Roseto – Real Sebastiani Rieti.